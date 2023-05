Si Florence Pugh n’a aucun souci à se montrer au naturel sur ses réseaux, c’est avant tout pour garder le contrôle sur son image. En effet, l’actrice de 27 ans déteste l’idée de se construire une image glamour si c’est pour être surprise sous un jour peu flatteur par des paparazzi la prochaine fois qu’elle sortira ses poubelles.

« Je n’irais jamais montrer un aspect de moi tout en sachant que ça va me nuire. Mais je ne veux pas non plus que quelqu’un se fasse de l’argent en me surprenant en train d’être moi-même », a-t-elle expliqué au Time. « Je veux tout leur donner. »

Une stratégie bien rodée

Une technique adoptée par Florence Pugh alors qu’elle a grandi à une époque où on célébrait autant les stars pour leurs apparitions sur les tapis rouges qu’on les dépréciait pour avoir « l’air normal » en privé.

« Quand j’ai commencé, je voulais avoir le contrôle de ce que les gens voyaient de moi sans pour autant chercher à les duper », a-t-elle continué. « Je pense qu’une partie de ma présence en ligne où j’essaye de paraître normale est un moyen d’avoir le contrôle là-dessus. »

Voilà pourquoi Florence Pugh n’a aucun problème à poster des selfies peu flatteurs sur ses réseaux !