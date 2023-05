Mathew Knowles, le père de Beyoncé qui avait fondé et managé les Destiny’s Child, se plaît toujours à rêver à un dernier album du girl band de légende. Et s’il sait bien que son avis a peu de poids en la matière, il espère que Kelly Rowland, Michelle Williams et sa fille auront un jour envie de combler leurs fans qui pleurent la fin de la formation depuis 2006.

« C’est une décision qui appartient à ces dames », a déclaré Mathew Knowles lors d’un entretien accordé à Entertainment Tonight. « Et étant toujours le manager des Destiny’s Child, il est certain que je soutiendrai cette décision. J’aimerais vraiment voir ça arriver. »

L’espoir fait vivre

« Je pense que les fans seront juste aux anges. On peut espérer qu’elles nous offrent un dernier album », a continué Matthew knowles. « Qui sait ? Il ne faut jamais dire que ça ne peut pas arriver. Parce qu’on est dans le showbiz. Beaucoup de choses peuvent arriver. »

Evidemment, on n’est jamais à l’abri d’un miracle. Mais si miracle il y a, il devra déjà attendre que Beyoncé arrive au terme de son Renaissance World Tour dont les dates courent jusqu’à l’automne prochain. Elle était d’ailleurs au Stade de France pas plus tard que vendredi.