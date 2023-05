Rob Grant, le père de Lana Del Rey, est le tout premier « nepo daddy » de l’histoire, et il en est fier ! A l’inverse d’un nepo baby, un nepo daddy est quelqu’un qui doit sa réussite à la célébrité de ses enfants, et c’est ici le cas du paternel de la célèbre chanteuse.

Agé de 69 ans, Rob Grant vient de sortir Lost at Sea, son premier album. Un disque qui n’aurait sans doute jamais vu le jour s’il n’avait profité de la notoriété de son illustre progéniture ! Et s’il a beau passer le plus clair de son temps à naviguer à distance des marasmes de la civilisation, l’artiste a tout de suite flairé le filon marketing que constitue ce statut inédit.

Océanique

« Fier d’être le premier nepo daddy », s’est félicité Rob Grant lors d’un entretien accordé à GQ en compagnie de sa fille. « Je me suis dit, "Mon Dieu, ça ferait vraiment du bon merchandising". Bon sang, je vois bien ça sur des casquettes, des t-shirts, des tote bags et tout ce qui s’ensuit. »

Pour autant, la musique de Rob Grant est très loin d’être un pur produit marketing puisqu’on la classera volontiers dans le registre de l’ambient. Des paysages sonores où se mêlent nappes de piano éthérées et éclats synthétiques, mais aussi, par moments, quelques mélopées vocales que l’on doit à Lana Del Rey. Une musique océanique, donc, à l’image du mode de vie de l’artiste.

D’ailleurs, Rob Grant n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait enregistré quelques nappes de piano sur Sweet Carolina, un titre présent sur l’album Blue Bannisters de sa fille.