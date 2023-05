Visiblement peu encline à l’autodérision, Nicki Minaj a bloqué manu militari le compte d’un fan qui venait de publier un portrait d’elle peu flatteur sur Twitter.

Or, cet internaute au coup de crayon hasardeux répondant au nom de Jase assure qu’il avait seulement voulu faire de l’humour. « Mon Dieu, ma reine, c’était une blague. S’il te plaît, débloque-moi », a-t-il écrit en légende du screenshot d’un message de notification de Twitter lui indiquant qu’il avait été bloqué par la rappeuse.

Sans pitié

N’ayant reçu aucune réponse au bout de deux jours, l’internaute a de nouveau tenté de plaider sa cause, assurant à Nicki Minaj et ses fans qu’il regrettait son geste. Malheureusement pour lui, les adeptes les plus zélés de l’artiste qu’on surnomme les Barbz ne lui ont montré aucune compassion.

« C’est censé être de l’abstrait ? », a lâché un internaute, un autre ajoutant : « Je peux encore le voir quand je ferme les yeux. »

Mais s’il est vrai que la plaisanterie était d’un goût douteux, Nicki Minaj devrait savoir qu’une vraie souveraine sait aussi pardonner à ceux qui ont fait amende honorable !