Noel Gallagher assure être prêt à débattre d’un retour d’Oasis, mais à condition que son frère Liam daigne l’appeler directement. Un appel du pied que le musicien a lancé à l’occasion d’un entretien avec TalkSport, après qu’Erling Haaland, le footballeur star de Manchester City, s’est proposé de jouer les arbitres entre les deux frères ennemis qui supportent tous deux son équipe. « Peut-être qu’ils ont besoin d’un pacificateur norvégien pour les réunir », a déclaré le sportif lors d’une interview accordée à Viaplay.

« Dégage connard »

La première réponse est venue de Liam Gallagher, qui s’est dit motivé à condition qu’Erling Haaland se joigne à eux sur scène. Ce n’est qu’ensuite qu’est venue la réaction de Noel Gallagher qui, comme à son habitude, ne manque jamais une occasion de ronchonner. « Il devrait m’appeler. Il n’arrête pas de parler d’une réunion, alors c’est qu’il doit avoir un plan en tête. Et s’il a un plan en tête, il devrait m’en parler. Mais il ne veut pas me parler parce que c’est un lâche, a lancé Noel Gallagher. Il devrait demander à son équipe d’appeler la mienne et dire ''voilà ce qu’on a en tête'', et après on en discutera. D’ici là, ça sonne faux. Alors je le redis, je suis ouvert à un coup de fil. »

« Je ne souhaite pas aux gens de choper le Sida, je débarque et je joue de la musique pour les gens de Manchester qui viennent de subir une attaque terroriste pendant que t’es assis sur ton bateau pneumatique sirotant du champagne, et tu as l’audace de me traiter de LACHE. Dégage connard », a d’emblée tweeté Liam Gallagher. Pour le retour d’Oasis, ce n’est pas gagné…