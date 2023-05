Si elle est « évidemment déçue d’avoir flanché, d’avoir perdu » en arrivant 16e à l’Eurovision, La Zarra a surtout un message pour les médias qui ont commenté son parcours jusqu’à Liverpool. La chanteuse, qui défendait les couleurs de la France dans la compétition, le leur a délivré dans un montage vidéo sur lequel elle reprend son titre, Evidemment, dont elle a modifié les paroles.

L’artiste se dit tout d’abord « fière de porter le drapeau de cette France », elle qui est « française dans l’acte mais pas dans l’acte de naissance ». Elle évoque aussi des « regrets », tout en insistant qu’elle « le refera » et « s’excusera à chaque fois », visiblement en référence au « toz » qu’elle affirme avoir fait, que d’aucuns ont pris pour un doigt d’honneur à l’annonce des résultats de l’Eurovision.

« Comme je l’avais rêvé »

Mais la salve principale s’adresse aux « insultes dans la presse ». « Évidemment qu’on m’attaquera sur mes racines, mes origines, mais j’en suis fière comme Dalida, comme Edith Piaf et comme Céline. Plus rien ne m’étonne, plus rien ne me blesse, pas même les insultes dans la presse. J’encaisse les coups, je fais mon chemin. Ils feront leur métier, je ferai le mien », chante-t-elle, un texte qu’elle a également ajouté à sa publication.

Et comme pour bien enfoncer le clou, ce qu’elle a vécu « n’était pas comme à la télé ». « C’était comme je l’avais rêvé », conclut La Zarra.