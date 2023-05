Robert de Niro est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Alors qu’il vient d’avoir un septième enfant à l’âge de 79 ans, l’acteur est venu sur la Croisette présenter le nouveau film dans lequel il joue, Killers of the Flower Moon, qui raconte le meurtre de membres de la tribu Osage dans l’Oklahoma dans des circonstances mystérieuses au cours des années 1920. Pour évoquer le rôle trouble de William Hale, son personnage, il a fait une comparaison avec Donald Trump.

Lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre du Festival de Cannes, le comédien oscarisé a évoqué le film de Martin Scorsese… et égratigné l’ancien président des États-Unis au passage.

« Je ne comprends pas grand-chose à mon personnage. Il faut qu’il soit charmant, il doit gagner les gens à sa cause… Une partie de lui est sincère. De l’autre côté, lorsqu’il trahit [le peuple Osage], il se sent dans son bon droit », a-t-il déclaré, comme le relaie Variety.

C’est là la force de Martin Scorsese selon lui. « Ce que Marty fait si bien, c’est qu’il est capable d’exposer l’humanité des personnages les plus tordus et les plus sinistres que l’on puisse imaginer », a-t-il ajouté.

Celui dont on ne peut pas dire le nom

De là à faire un parallèle avec un certain candidat à la présidence des États-Unis, il n’y a qu’un pas… que Robert De Niro, opposant historique à Donald Trump, a franchi allègrement.

« Nous savons tous de qui je vais parler, mais je ne dirai pas son nom. Ce type est stupide. Imaginez que vous soyez intelligent. Même Hale est intelligent à bien des égards. C’est quelque chose de systémique et c’est ce qui est le plus effrayant. Tout est là… Il faut vraiment être vigilant là-dessus », a lâché Robert De Niro, avant de citer nommément l’ancien président et de déclencher les rires autour de lui.

« Je veux dire, regardez Trump… Des gens pensent encore qu’il peut faire du bon travail. Vous imaginez ? C’est complètement fou. C’est tout ce que je dirai. »

Le film de Martin Scorsese rassemble Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Jesse Plemons. Killers of the Flower Moon sortira en salle le 18 octobre.