Michel Gondry manquait dans le paysage cinématographique. Réalisateur de films ovnis comme S’il vous plaît rembobinez ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour lequel il a été oscarisé, mais aussi génial touche-à-tout, concepteur de clips musicaux pour Daft Punk comme de publicités (George accro au café, c’est encore lui), il s’est fait plutôt discret ces dernières années sur le grand écran.

Et voilà, pour le plus grand bonheur des fans, Michel Gondry est de retour à Cannes pour présenter son dernier film, Le livre des solutions, avec Pierre Niney et Blanche Gardin, lors de la Quinzaine des cinéastes.

Chien et scarabée

L’occasion pour The Hollywood Reporter de lui poser quelques questions sur son long silence. « J’ai fait une émission de télévision, beaucoup de vidéos publicitaires, puis il y a eu la pandémie, et j’ai fait beaucoup de courts-métrages d’animation pour ma fille. (…) Je n’ai donc pas l’impression de n’avoir rien fait », a-t-il répondu. En ce qui concerne le cinéma, il se trouve que les sujets ne le satisfaisaient finalement pas. « J’ai travaillé sur des projets, mais en fin de compte, ils ne me plaisaient pas assez. J’ai travaillé pendant près d’un an sur un film sur Rin Tin Tin. Mais à la fin, j’ai réalisé que je n’aimais pas le chien et que je craignais qu’il ne me morde. J’ai donc abandonné le projet », a-t-il confié.









Et alors qu’il était supposé être en postproduction d’un film, le réalisateur a avoué avoir passé deux jours à travailler sur un documentaire consacré… à un scarabée. « J’ai perdu la bande et j’étais complètement dévasté. C’était une catastrophe parce que j’avais l’impression de refaire l’histoire », explique-t-il encore. Quant à sa carrière sans frontières, Michel Gondry a simplement répondu : « Je pense que je l’ai partagée, moitié-moitié, entre la France et Hollywood. La différence, c’est surtout les gros budgets de Hollywood. »

Enfin, celui qui a toujours eu un penchant pour l’artisanal a révélé ne pas du tout rejeter l’intelligence artificielle. « En ce qui concerne l’IA, ce que je veux, c’est l’utiliser d’une manière inédite - trouver une idée amusante et créer quelque chose de vraiment différent. J’ai quelques idées, mais je ne vais pas vous les révéler. »