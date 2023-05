Maïwenn en aurait-elle assez des questions sur le choix de Johnny Depp comme acteur de son film ? Invitée sur le plateau de C à vous hier, la cinéaste n’a pas pu s’empêcher de répondre vertement à Anne-Elisabeth Lemoine qui, après avoir rappelé les affaires judiciaires de l’acteur américain, le premier procès datant de 2020, ainsi que le boycott dont il fait l’objet, a demandé à Maïwenn si la présence de Johnny Depp était « légitime ».

Tant pis pour vous

« Ecoutez, moi j’ai approché Johnny avant ses procès, donc… », a-t-elle lancé, finissant par souffler. « J’adore l’acteur, quand il y a eu les procès, je ne me voyais pas lui retirer le rôle parce qu’il y avait ces procès. »

Et de conclure : « Si ma réponse ne vous plaît pas, tant pis. Moi, je suis habitée par les films que j’écris. J’ai porté ce film pendant dix-sept ans, j’adore l’acteur, je ne suis pas intime avec lui, on n’a jamais dîné en tête-à-tête, on n’aborde pas les sujets trop intimes de sa vie, et voilà. »