Chris Pratt n’hésite pas à s’ériger en martyr face aux haters qui le vilipendent pour son conservatisme et sa foi chrétienne tendance évangéliste. Interrogé à ce sujet par Page Six à l’occasion d’une projection des Gardiens de la Galaxie 3, l’acteur s’est même comparé… à Jésus !

« Ça n’a rien de nouveau, vous savez », a-t-il déclaré, avant de citer les Évangiles de mémoire : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous… C’est Jean 15, 18-20. » « Les choses sont ainsi, il n’y a rien de nouveau. Il y a 2000 ans, ils le haïssaient lui aussi », a poursuivi Chris Pratt, en référence au Christ.

Jésus et le rhinocéros

Toutefois, s’il est du genre à tendre l’autre joue lorsqu’on l’attaque sur sa foi, il en va autrement lorsqu’il s’agit de ses films. Face aux mauvaises langues qui lui promettent de pitoyables flops, Chris Pratt se compare plus volontiers… à un rhinocéros !

« Comme un rhino, tu as la peau épaisse et tu fonces droit devant, tête baissée, et si quelqu’un se met sur ton chemin, tu lui enfonces ta corne directement dans le derrière ! », a-t-il ajouté, ne mesurant peut-être pas le double sens un tantinet tendancieux de sa métaphore.