Quel est le secret du teint parfait de Jennifer Lopez ? Eh bien, à force de s’entendre poser cette question, la principale intéressée a non seulement sorti une ligne de beauté et vient de dévoiler le tuto qui va avec.

Dans une vidéo postée sur Instagram le week-end dernier, la star a décidé de livrer le secret de son « teint de déesse du Bronx » qui réside dans un flacon de sa gamme. Une recette beauté qui n’implique aucun maquillage et qui ne demande pas plus de cinq minutes.

« C’est parfait quand vous avez besoin de faire quelque chose de vraiment rapide avant de sortir vous amuser entre filles, explique-t-elle dans sa vidéo. Vous ne voulez rien faire de trop sophistiqué, vous n’essayez pas d’impressionner qui que ce soit. Vous essayez juste d’apparaître sous votre meilleur jour. »

Votre compte en banque n’est pas prêt

Alors pour reproduire le teint légendaire de Jenny from the Block, il vous suffira de suivre « quatre étapes toutes simples ». Et comme par hasard, chacune de ces étapes implique un produit différent de la gamme de soins pour le visage JLoBeauty…

Tout commence par un coup de That JLo Glow Brightening & Firming Serum à 79 dollars, suivi d’une couche de That Blockbuster Cream à 59 dollars. Pour le contour des yeux, on fera appel à l’indispensable That Fresh Take Eye Cream vendu pour la modique somme de 49 dollars. Et pour la touche finale, vous n’aurez d’autre choix que d’opter pour son That Star Filter complexion booster à 39 dollars, celui-ci existant en version Rich Bronze et Pink Champagne selon votre carnation.

Et voilà, le tour est joué, vous êtes au top pour votre soirée Netflix & Chill entre potes, et tout ça pour seulement 226 dollars ! Le prix de la divinité du Bronx.