Saviez-vous que l’histoire de Charles et Camilla remontait à très longtemps ? Eh oui, bien avant d’épouser la princesse Diana pour l’un, et Andrew Parker Bowles pour l’autre, ils ont eu un coup de foudre dès leur rencontre lors d’un match de polo organisé au parc de Windsor en 1970.

D’après la légende rapportée par People, celle qui répondait encore au nom de Camilla Shand avait fait forte impression au prince en lui disant : « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. J’ai l’impression que nous avons quelque chose en commun. »

35 ans de vents et marées

Malheureusement, cette idylle prit fin l’année suivante, Charles étant alors parti servir dans la marine royale bien loin des côtes britanniques et la reine ne voyant pas d’un très bon œil l’héritier au trône tomber amoureux d’une femme d’un an son aîné. A cette époque-là, cela ne se faisait pas et encore moins une femme ayant déjà « un peu vécu ».

Camilla se rapprocha d’Andrew Parker Bowles avec qui elle avait eu une première relation quelques années avant et ils se marièrent en 1973. Les liens de Charles et Camilla ne s’étaient pas pour autant distendus. Est-il utile de préciser qu’épouser une divorcée n’était pas mieux vu à la fin des années 70 ? D’autant que cela rappelait de (très) mauvais souvenirs à la couronne : l’abdication d’Edouard VIII pour épouser l’Américaine divorcée Wallis Simpson… Diana Spencer, jeune fille de 16 ans n’ayant pas encore découvert le monde, fut le choix de la reine pour son fils, qui se plia au protocole.

Un mariage, en 1981, qui donna deux bonheurs à Buckingham, les princes William et Harry, mais aussi un grand malheur. Lady Diana a fini par découvrir qu’ils étaient « trois dans ce mariage » et a exposé leur relation extraconjugale, résultant en un scandale monumental et deux divorces. Camilla a mis fin à son mariage d’Andrew Parker Bowles en 1995, un an avant que ne soit entériné celui de Charles et Diana.

Il faudra attendre 1999, soit deux ans après la disparition de la mère des princes William et Harry dans un accident de voiture, pour que Charles et Camilla fassent leur première apparition officielle. La patience a également été de rigueur pour que Camilla soit acceptée au sein de la famille royale, notamment par William et Harry, et surtout par le peuple britannique, qui a eu bien du mal à pardonner la trahison envers leur princesse du cœur. Mais est-ce vraiment une trahison lorsqu’un amour perdure autant d’années, envers et contre tous, à commencer par le poids du protocole, des conventions, et d’un peuple tout entier ?

En 2005, Charles et Camilla se mariaient enfin, consacrant un amour né 35 ans plus tôt.