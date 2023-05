2 mai 2023

Anna Wintour et Bill Nighy semblent confirmer leur romance en arrivant ensemble au Met Gala

Anna Wintour et Bill Nighy seraient-ils ensemble ? Voilà la rumeur qui circule depuis quelques mois et que semblent avoir confirmée la rédactrice en chef de Vogue et l’acteur britannique. C’est en effet ensemble, bras dessus, bras dessous, qu’ils sont arrivés au Met Gala.

Anna Wintour était vêtue d’un ensemble Chanel brodé, tandis que le comédien de Vivre avait opté pour un élégant smoking noir.

Serena Williams profite du Met Gala pour annoncer sa grossesse

Serena Williams attend son deuxième enfant ! La star du tennis a attendu le Met Gala pour afficher son baby bump en compagnie de son époux, Alexis Ohanian.

Une annonce qu’elle a ensuite confirmé - si besoin était - sur Instagram, avec des photos de l’événement new-yorkais qui se déroulait hier.

« J’étais tout excitée quand Anna Wintour nous a invités toutes les trois au gala du Met », a-t-elle écrit en légende. Serena Williams et Alexis Ohanian sont déjà parents d’une fille de 5 ans, prénommée comme son papa.