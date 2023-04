25 avril 2023

Fabienne Carat et Alain ont rompu

C’est fini entre Fabienne Carat et Alain, candidat de Mariés au premier regard. Ce dernier a annoncé la triste nouvelle mais précisé que leur séparation se faisait « sans rancœur ni amertume ». « Je n’ai pas pour habitude de parler de ma vie privée et encore moins de ma vie sentimentale sur les réseaux, mais à la demande générale je vais répondre à votre question, effectivement nous ne sommes plus ensemble après une magnifique relation d’un an. Parfois, il faut accepter que certaines choses ne fonctionnent tout simplement pas, même si on les aime profondément. Il est préférable de laisser partir une personne que l’on aime, si cela signifie la fin de son propre bonheur ou la détérioration de notre bien-être en restant avec cette personne. Car l’amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas toujours pour maintenir une relation en vie », a-t-il écrit.

Le couple avait officialisé sa relation en août 2022.

Blessée à la main, Taylor Swift rassure ses fans

Taylor Swift va bien ! C’est le message que la chanteuse a voulu faire passer, alors que des fans ont remarqué qu’elle avait des égratignures sur sa main gauche lors d’un concert à Houston, ce samedi soir. « Pour ceux qui demandent comment je me suis coupé la main, je vais très bien et c’était entièrement de ma faute. J’ai trébuché sur l’ourlet de ma robe et je suis tombée dans le noir en coulisses en courant pour me changer rapidement. Je me suis rattrapée avec ma paume. Tout ça, ça fait très Mercure en rétrograde. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien », a-t-elle écrit sur Twitter.

Nous voilà rassurés !