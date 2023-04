Aisis, voici le nouveau nom d’Oasis depuis que le groupe s’est reformé avec une intelligence artificielle au chant ! Un projet imaginé par Breezer, un groupe indé britannique dont les membres sont aussi fans d’Oasis. Et comme tout fan des frères Gallagher, ils sont fatigués d’attendre leur reformation.

Du coup, les musiciens ont décidé de prendre les devants en composant eux-mêmes un nouvel album du groupe durant les confinements de 2021. Toutefois, comment faire un album d’Oasis sans la voix inimitable de Liam Gallagher ? Eh bien en demandant à une IA de prendre sa place !

Un résultat plutôt bluffant

« On en avait marre d’attendre qu’Oasis se reforme, alors on a programmé une IA Liam Gallagher pour nous aider », expliquent les artisans d’Aisis en légende la publication de l’album sur YouTube. « Ça semblait être la solution idéale, et on aime ce que certaines de ces chansons sont devenues. »

Et il faut bien avouer que le résultat est assez réussi même si ce Liam Gallagher de synthèse semble avoir un léger cheveu sur la langue.

Enfin, si vous aimez le résultat, Aisis vous conseille de jouer un petit tour à vos amis : « On a vraiment adoré convaincre nos potes qu’il s’agissait d’enregistrements perdus d’Oasis, et on vous recommande d’en faire autant ». Et devinez quoi, Liam Gallagher adore le concept !

Impressionné

Invité à réagir, Liam Gallagher a reconnu avoir écouté un des titres. Grand prince, il a même applaudi le projet ! « C’est p*tain de fou, je sonne méga bien ! », a-t-il tweeté.

On attend évidemment la réaction de Noel Gallagher qui ne manquera de grommeler comme à son habitude.