Gigi Hadid l’assure : Taylor Swift est un véritable cordon bleu ! La reine des podiums a profité d’un récent entretien accordé à InStyle pour vanter les talents de cuisinière de la pop star qu’elle est fière de compter parmi ses amies. « Taylor Swift est une cuisinière exceptionnelle, a confié Gigi Hadid. Elle fait une très bonne sauce bolognaise et un très bon chili que j’adore. J’aime cuisiner, mais c’est aussi un régal quand on cuisine pour moi. »

Une question d’équilibre

Pour Gigi Hadid, rien de mieux qu’un petit plat maison fait avec amour pour sceller une amitié. Toutefois, si la top-modèle est toujours à l’affût des mets les plus délicats, elle n’a pas toujours le temps de se mettre aux fourneaux. Du coup, il n’est pas rare qu’elle finisse les restes de Khai, sa petite fille de 2 ans !

« Depuis que je suis maman, je me retrouve à manger tout ce que Khai laisse, comme des pancakes ou encore des nuggets de poulet, a poursuivi Gigi Hadid. Je pense que la vie est une question d’équilibre et parfois j’ai vraiment envie d’une salade, parfois je veux des côtes de porcs et un Coca. » Tant qu’elle mange ses cinq fruits et légumes par jour…