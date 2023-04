Si Pedro Pascal n’a aujourd’hui plus beaucoup de souci à se faire pour son avenir professionnel, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, comme il l’a confié à Esquire, l’acteur a plusieurs fois songé à tout arrêter avant d’enfin percer avec ses rôles dans Game of Thrones, Narcos et enfin The Mandalorian et The Last of Us.

« Je me faisais tout le temps dégager », s’est souvenu le comédien qui, durant les années 1990, multipliait les castings pour la télévision et la publicité tout en travaillant en tant que serveur. « J’ai sonné le glas (de ma carrière) à tellement de reprises, a-t-il continué. Je suppose que c’est cette autodétermination proche du délire et le fait de n’avoir aucune autre compétence qui m’a fait continuer. »

Jusqu’au bout du fantasme

Au départ, Pedro Pascal avait décidé que, s’il ne réussissait pas à percer à la fin de sa vingtaine, il arrêterait tout. Une promesse envers lui-même qu’il n’a évidemment pas tenu, et ce, pour le meilleur. « Je réajustais constamment ce que ça signifiait pour moi de vouer ma vie à cette profession, tout en abandonnant l’idée que ça aurait pu se faire comme je l’imaginais quand j’étais gosse », explique-t-il.

Mais au final, c’est sans doute parce qu’il n’a jamais tout à fait grandi que Pedro Pascal a persévéré. « A un moment je me suis dit, ''Tu es dans ta quarantaine et tu ne possèdes même pas une maison ? Grandis''…, a-t-il ajouté. Il y avait tellement de bonnes raisons de sortir de ce fantasme. » Désormais, le fantasme est devenu réalité, et Pedro Pascal croule sous les propositions.