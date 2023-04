Il n’est pas encore couronné que le roi Charles III reste très préoccupé les affaires de famille royale. L’une des dernières en date concerne le manque de respect à son égard de son frère, le prince Andrew. Le membre le moins recommandable de la royauté britannique refuserait de quitter son domicile de Windsor, une somptueuse demeure connue sous le nom de Royal Lodge qu’il occupe depuis 2003 et dont la valeur est estimée à 37 millions de dollars.

Et loin de Charles III l’idée de mettre son frère à la rue puisqu’il lui a remis les clefs de Frogmore Cottage, la maison autrefois réservée au prince Harry et son épouse Meghan avant que le roi ne leur demande de vider les lieux. Mais le prince Andrew ne compte pas lâcher le bout de gras si facilement.

Une demeure convoitée par le prince William

« Andrew ne veut pas partir parce que cette propriété est considérée comme un symbole de son rang dans la famille royale - c’est une propriété importante dans le patrimoine de la famille », a précisé une source royale à Page Six. « Mais William, qui est l’héritier au trône, a des vues dessus. » Le prince est en effet contraint de loger toute sa famille à Adelaide Cottage, une demeure de seulement quatre chambres également située à Windsor.

Il paraîtrait alors légitime que l’héritier occupe cette propriété, et ce, d’autant plus que le prince Andrew a été démis de ses prérogatives royales suite au scandale soulevé par ses liens avec Jeffrey Epstein et sa mise en examen pour agression sexuelle. Reste à voir comment Charles III parviendra à démêler cette querelle familiale, étant entendu que l’exil forcé, bien pratique en d’autres temps, n’est plus une possibilité.