On pourrait croire à un poisson d’avril avant l’heure, mais a priori non… Cardi B et sa famille vont bien plonger dans l’univers de Baby Shark, pour un film d’animation réalisé par Alan Foreman (Bienvenue chez les Casagrandes) et de ses copains à Chomp City, la grande ville des requins.

Tous dans le grand bain

Cardi B y incarnera Sharki B, son mari Offset prêtera sa voix à Offshark, tandis que leurs enfants Kulture et Wave joueront Kulture Sharki et Wavey Shark, comme on peut le voir sur l’affiche partagée hier par Paramount +, le diffuseur, sur Instagram. Le film sera tout d’abord disponible sur la plateforme aux Etats-Unis dans le courant de l’année, avant le reste du monde.

Ce long-métrage mettra également en vedette les voix des acteurs habituels de la série dont Kimiko Glenn (Orange Is the New Black) dans le rôle de Baby Shark. D’autres personnages seront confiés à des personnalités, comme Ashley Tisdale (High School Musical) qui incarnera Stariana, pop star de la mer.

Lancée sur YouTube en novembre 2015, l’émission a été la première vidéo au monde à atteindre 10 milliards de vues sur la plateforme. Elle a offert des chansons à succès (pour le plus grand plaisir des parents), mais aussi le #BabySharkChallenge, qui a généré plus d’un million de vidéos de reprise dans le monde entier.