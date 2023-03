Visite surprise. Le prince Harry est arrivé de manière inattendue lundi matin à la Haute Cour de Londres où se tient une audience contre l’éditeur du Daily Mail, Associated Newspaper (ANL), accusé par plusieurs célébrités d’avoir recueilli des informations de manière illégale. Des images de le chaîne d’information Sky News ont montré le prince, âgé de 38 ans, descendre d’un minibus et entrer dans le bâtiment où, lors d’une audience prévue pour durer quatre jours, l’éditeur du Daily Mail tente de faire échouer les poursuites engagées par le fils cadet du roi Charles, le chanteur Elton John, ou encore l’actrice Liz Hurley.

Visite exceptionnelle

L’apparition surprise à Londres du prince Harry, qui ne se rend qu’exceptionnellement au Royaume-Uni, intervient à un peu plus d’un mois du couronnement du roi le 6 mai. Exilés aux Etats-Unis après avoir quitté avec fracas la monarchie en 2020, Harry et son épouse Meghan ont été invités à la cérémonie, mais n’ont pas encore fait savoir publiquement s’ils honoreront l’invitation.









Dans la procédure judiciaire engagée à Londres, les six plaignants accusent ANL d’avoir employé des détectives pour les mettre sur écoute, dans leur voiture ou à leur domicile. Lors de l’annonce de cette procédure début octobre, le groupe avait réfuté « totalement et sans ambiguïté ces diffamations grotesques qui ne semblent être rien d’autre qu’une tentative planifiée et orchestrée pour entraîner les titres du Mail dans le scandale des écoutes téléphoniques concernant des articles vieux de 30 ans. » La presse tabloïd britannique avait été secouée il y a une dizaine d’années par plusieurs scandales d’écoutes illégales pratiquées dès le début des années 2000.