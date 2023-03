24 mars 2023

Il y a de l’amour dans l’air chez les Lautner

Chez les deux Taylor, Lautner et Dome (qui se fait maintenant appeler Tay Lautner, histoire de compliquer un peu plus les choses), on a l’amour dans la peau. Taylor Lautner a célébré le 26e anniversaire de sa femme Tay Lautner par un cadeau impérissable : un tatouage commun commémorant la date de leur mariage « 11.11.22 ».

Dans une vidéo sur Instagram posté par l’acteur de Twilight, le couple montre les tatouages assortis qui ornent l’extérieur de leur poignet gauche, réalisés chez eux. Tay (Dome) Lautner, a qualifié le geste de « meilleure surprise d’anniversaire ».

Rosalia est fiancée









Diane Keaton n’est pas près de remettre le couvert

Diane Keaton est célibataire, et ça lui va très bien comme ça. Dans une interview pour le magazine AARP, l’actrice du film Annie Hall a déclaré qu’elle n’avait plus aucune envie de sortir avec quelqu’un. Les hommes ? « Aucune chance. Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu’un m’a appelée pour me dire : "Je te présente untel'' ou ''J’aimerais t’inviter à sortir". »

Par le passé, Diane Keaton a eu des relations très médiatisées avec Woody Allen, Al Pacino et Warren Beatty. Aujourd’hui, son bonheur, elle le trouve auprès de ses enfants adoptifs, ainsi que la chienne que lui a donnée un ami. « Les chiens sont irrésistibles. Ce sont juste des idiots. Reggie est débile, complètement débile, et elle est hilarante », a-t-elle commenté à propos de son golden retriever.