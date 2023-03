24 mars 2023

Rob Lowe est très heureux de donner la réplique à son fils

Rob Lowe joue avec son fils, John Owen, dans Unstable, et le comédien ne pourrait être plus heureux ! Interrogé par Entertainment Tonight, l’acteur a en effet révélé qu’il s’agissait d’un « rêve devenu réalité » que de donner la réplique à la chair de sa chair !

« C’est un rêve devenu réalité de pouvoir travailler avec mon fils. Le voir créer quelque chose avec Victor et moi, comme ça. Et comment c’est reçu ? C’est ça, c’était chouette à faire, mais on ne sait jamais comment ça va se passer, et la réaction a été meilleure que ce qu’on pouvait espérer », explique-t-il.

La comédie Unstable, avec Rob et John Owen Lowe, sortira le 30 mars prochain sur Netflix.

Lizzo se fait à la vie sans faux ongles









Gerard Piqué est « très heureux » depuis sa rupture avec Shakira

Gerard Piqué se sent « très heureux », neuf mois après sa séparation d’avec Shakira. « Je continue à faire ce que je veux. Le jour de ma mort, je repenserai à tout ça et j’espère que j’aurai toujours fait ce que je voulais. Je veux être fidèle à moi-même. Je ne vais pas dépenser d’argent pour nettoyer mon image », a-t-il livré à El Pais.

« Les gens que j’aime et dont je me soucie sont ceux qui me connaissent. Le reste n’est pas important pour moi… Je consacre mon énergie à être avec mes proches et à leur donner ce que j’ai. Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j’ai su préserver le bonheur », conclut l’ancien footballeur.

Shakira et Gerard Piqué se sont séparés en juin de l’année dernière, après onze ans passés ensemble.