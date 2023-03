20 mars 2023

Shawn Mendes et Sabrina Carpenter

Shawn Mendes sortirait avec Sabrina Carpenter ? Rien de plus qu’une rumeur, selon l’un des deux principaux intéressés, interprète de Heartbeat.

Interrogé sur le sujet par RTL Boulevard, le musicien a en effet mis les points sur les « i » : « on ne sort pas ensemble », a-t-il sobrement répondu.

Les deux stars ont été aperçues le mois dernier à Los Angeles et, selon certains sites people, Sabrina Carpenter et Shawn Mendes avaient « clairement un rendez-vous galant ».

Niall Horan a passé la Saint Patrick avec Joe Biden

Pour la Saint-Patrick, Niall Horan était… à la Maison Blanche ! L’ex-One Direction a en effet rendu visite à Joe Biden, comme on peut le voir dans une vidéo reel publiée sur sa page Instagram.

« C’est un honneur d’être invité et de représenter mon pays. J’ai hâte de jouer et de célébrer la Saint-Patrick à la Maison-Blanche demain », avait-il posté sur Twitter, la veille de la plus célèbre des fêtes irlandaises.

Le président américain, Joe Biden, est d’ascendance irlandaise… ce qu’il a évoqué durant le repas !