15 mars 2023

Brian May est fait chevalier par Charles III

Le guitariste de Queen est chevalier de la couronne ! Brian May a en effet été anobli par le roi Charles III, mardi.

Le musicien a partagé sa joie sur Instagram, écrivant en légende d’une photo de la cérémonie qu’il n’avait « pas de mots » pour commenter la nouvelle. « Sir Brian May », a pour sa part commenté son collègue guitariste Joe Satriani.

Brian May avait évoqué à l’Associated Press que ce titre lui donnerait peut-être plus de poids dans ses combats pour la cause animale. « Peut-être que quelques personnes de plus m’écouteront, vous savez, si c’est Sir Brian au téléphone », avait-il affirmé.

Lindsay Lohan est enceinte









Lil Nas X présente ses excuses à la communauté trans

Lil Nas X n’a pas beaucoup fait rire la communauté transgenre avec une blague publiée sur sa page Twitter. Le rappeur avait en effet posté une photo d’une femme lui ressemblant, avec en légende « l’opération a été un succès ».

Une boutade qui lui a valu de vives critiques, et, ce mardi, le musicien a fait amende honorable. « Mes excuses auprès de la communauté trans, j’ai (sans aucun doute) géré cette situation avec colère au lieu de me demander pourquoi ce n’était pas cool. Beaucoup d’amour à vous les gars. Désolé », a-t-il posté.

Cependant, après qu’un internaute a critiqué ses excuses, sa réponse n’a pas manqué de piment : « Ma belle, bouffe-moi le c*l ».