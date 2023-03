10 mars 2023

Courteney Cox pense qu’elle a un peu « merdé » avec les injections sur son visage

Courteney Cox regrette ses injections de Botox et autre acide hyaluronique. La star a révélé, dans le podcast Gloss Angeles, les avoir fait enlever après s’être rendu compte que c’était du « gâchis ».

« Penser que je vieillis alors que j’étais très jeune, c’est vraiment dommage, une perte de temps. C’est un effet domino, c’est comme si vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes un peu en décalage. Alors vous continuez à en faire plus parce que vous avez l’air normal à vos yeux », a-t-elle expliqué.

« Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites "Oh, ça a l’air bien", et vous ne réalisez pas à quoi ça ressemble pour quelqu’un d’extérieur. En faisant trop d’injections et devant les faire annuler, parce que, Dieu merci, c’est réversible, j’ai gâché beaucoup de choses et maintenant heureusement je peux, j’ai pu inverser l’effet de la plupart d’entre elles. Aujourd’hui je suis juste plus âgée », ajoute-t-elle.

Halle Berry est très fière de voir sa robe iconique des Oscars être exposée









Millie Bobby Brown est prête à tourner la page « Stranger Things »

Stranger Things touche bientôt à sa fin, et, si cela promet d’être un moment fort en émotion, Millie Bobby Brown est prête.

« J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’histoires qui ont été racontées maintenant, et nous le savons, ça fait très longtemps que ça fait partie de nos vies. Mais je suis tout à fait prête à dire au revoir à ce chapitre de ma vie et à en ouvrir de nouveaux. Je suis capable de créer moi-même des histoires qui sont importantes pour moi et de me concentrer sur la situation dans son ensemble. Mais je suis vraiment reconnaissante [envers la série] », a-t-elle expliqué à Seventeen.

Stranger Things devrait se conclure en 2024, avec une cinquième et dernière saison.