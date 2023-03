Invitée récemment à réagir sur le classement Rolling Stone ô combien polémique des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps dans le podcast The Originals, Chaka Khan n’a pas eu la langue dans sa poche. Découvrant que la cinquième place était revenue à Mariah Carey, la chanteuse de 69 ans s’est demandé si la diva n’avait pas soudoyé la rédaction du magazine, avant de s’étonner de voir Adele devant Mary J. Blige.









Des réactions plutôt malveillantes pour lesquelles l’interprète de Ain’t Nobody a finalement présenté ses excuses dans un long message publié sur Instagram.

Un cadeau

« On m’a opposée à d’autres artistes et j’ai mordu à l’hameçon au lieu de remettre en question la nécessité d’une telle liste », a écrit Chaka Khan dans son message. « En tant qu’artistes, nous sommes injustement classés et mis dans des boîtes, des catégories ou des listes, a-t-elle continué. Etre artiste ou musicien n’est pas une compétition. C’est un cadeau, pour lequel je suis vraiment reconnaissante. »

Voilà qui est déjà plus mesuré, même s’il en faudra plus pour calmer les réactions provoquées par ce classement arbitraire ouvertement destiné à soulever les polémiques.