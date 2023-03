7 mars 2023

Jenna Ortega adore travailler avec The Weeknd

Alors que Jenna Ortega assure la promo de Scream VI, la star a également répondu aux questions sur son prochain projet à l’écran. Il s’agit d’un film, dont on ne sait que très peu de choses, mais qui sera le premier long-métrage dans lequel The Weeknd tiendra un rôle principal.

Interrogée sur le chanteur, l’interprète de Mercredi Addams n’a pas tari d’éloges.

« Ce que je peux dire au sujet d’Abel (son vrai prénom), c’est que c’est vraiment un amour. J’ai tout de suite été très à l’aise avec lui. Il est respectueux et aime le travail en équipe », a répondu Jenna Ortega à ET Canada.

Kourtney Kardashian est blond platine









Léna Situations vit toujours sa meilleure vie à la Fashion Week

Enchaîner les semaines de la mode et continuer à partager du contenu à bon rythme avec ses abonnés, c’est dur, mais ça vaut la peine. Et Léna Situations le rappelle à sa communauté. La fashionista a publié une première photo d’elle en pyjama visiblement exténuée, avant d’ajouter dans la Story Instagram suivante : « Mais on ne se plaint pas parce qu’on en a rêvé sur les bancs de l’école, alors on file au prochain défilé ! »

Léna Situations a notamment assisté au défilé hommage à Vivienne Westwood, vêtue d’une robe de la styliste punk disparue récemment.