Est-ce une punition ou bien un choix de bon sens ? Le roi Charles a demandé à son fils cadet, le prince Harry, et sa bru, Meghan, duchesse de Sussex, de débarrasser leurs affaires de Frogmore Cottage. Le bail de la propriété avait été offert au couple par la reine Elizabeth II en cadeau de mariage. S’ils n’en sont pas propriétaires, le domaine appartenant à la couronne, ils en avaient la jouissance.









Force est de constater que depuis leur retrait de leurs fonctions royales, leur déménagement aux Etats-Unis et leurs accusations au vitriol contre la famille royale, Harry et Meghan se font rares sur le sol britannique. La maison de 10 chambres, qu’ils avaient rénovée, dans un premier temps au frais du contribuable, avant de rembourser les 2,4 millions de livres sterling (2,7 millions d’euros) après leur départ, est vacante. Ils n’y ont résidé que deux fois en trois ans : pour le premier anniversaire de leur fille Lilibet et les funérailles d’Elizabeth II.

Pas un cadeau

Le porte-parole d’Archewell, la fondation du duc et de la duchesse de Sussex, a confirmé à la presse, dont la BBC, que l’ordre avait bien été donné de faire les cartons. « Nous pouvons confirmer que le duc et la duchesse de Sussex ont été priés de quitter leur résidence de Frogmore Cottage », a-t-il déclaré.

Que va donc faire Charles III de cette résidence royale une fois vidée par les Sussex ? Plusieurs médias avancent que le roi a décidé d’y installer son frère, le prince Andrew. Et il ne faudrait pas y voir là une largesse accordée par le monarque.

Les déboires du prince Andrew

Charles III n’aurait en effet aucune intention d’assumer le train de vie de son frère aux frais de la couronne (et donc en partie du contribuable), contrairement à leur mère, selon le Daily Beast. Cette proposition de reprendre le bail de Frogmore Cottage correspondrait donc à ce que peut s’offrir, aujourd’hui, le duc d’York, âgé de 63 ans.

Ce dernier aurait quelques soucis financiers depuis qu’il a été mis à la retraite de force et déchu de ses titres, après avoir été accusé d’agression sexuelle par Virginia Giuffre. La jeune femme, qui est l’une des victimes de Jeffrey Epstein, ami du prince Andrew, avait porté plainte au civil. L’affaire avait été réglée avant l’ouverture du procès, Andrew versant une somme conséquente (environ 12 millions de livres sterling selon les médias, dont le Time Magazine qu’il aurait réglé non sans l’aide pécuniaire de sa mère) pour mettre fin aux poursuites, tout en clamant son innocence.

Celui que l’on surnomme « le fils préféré de la reine » vit actuellement au Royal Lodge, à côté de Frogmore Cottage, à Windsor. Seule différence : sa résidence est composée de 31 chambres, un entretien qu’il ne serait pas en mesure d’assumer seul. Le roi Charles III avait promis de réduire les dépenses de la couronne alors que les Britanniques connaissent une crise sans précédent. Il a l’air de s’y tenir.