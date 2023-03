1er mars 2023

Le prince William et la princesse Kate vont à la salle de sport communale

Le prince et la princesse de Galles ont visité une salle de sport communale à Aberavon, dans le sud du pays de Galles, afin d’en faire la promotion. « Les centres de loisirs comme celui d’Aberavon sont au cœur de nos communautés et jouent un rôle important en nous aidant à mener une vie saine, notamment par des cours réguliers de spinning… », ont-ils posté sur Instagram.

Et les futurs monarques d’Angleterre ont prouvé par l’image qu’eux aussi étaient des adeptes. On peut en effet les voir juchés sur des vélos, avec visiblement l’envie d’en découdre. A noter tout de même qu’il vaut mieux être en vêtement de sport, et non de ville, pour s’adonner à une activité physique !

Justin Bieber annule définitivement le reste de sa tournée









Drake regrette d’avoir cité le nom de ses ex dans ses chansons

Drake a des remords : avoir name-droppé ses ex dans ses chansons. Interrogé par le podcast Moody Conversations, le rappeur a exprimé son regret. « Je pense que quand j’ai cité des noms de filles, je me dis que j’aurais peut-être pu faire sans, histoire de ne pas mettre le boxon dans la vie de quelqu’un. Les paroles ne sont jamais mal intentionnées, mais quelqu’un m’a dit une fois : "Tu sais, ce n’est pas nécessairement ce que tu dis de moi, c’est le fait que tu le dises" », a-t-il expliqué.

Le chanteur a ensuite évoqué une conversation qu’il a eue avec une ex qu’il avait citée dans une chanson, mais sans dire de qui il parlait. « Tu ne sais pas qui est mon petit ami à ce moment-là, ou tu ne sais pas ce que ma famille sait ou ne sait pas », lui a-t-elle dit. « Et si tu parles de moi en m’appelant par mon nom dans une chanson, c’est à moi de ramasser les morceaux de la vie que je me suis construite ». « J’ai donc fait de mon mieux pour arrêter de faire ça », a-t-il conclu.