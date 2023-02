Cela fait depuis 2012 que Judi Dench vit avec la dégénérescence maculaire liée à l’âge, une maladie de la rétine qui apparaît à partir de 65 ans, sans toutefois provoquer de cécité totale. Invitée sur le plateau du Graham Norton Show, la comédienne a révélé qu’elle ne pouvait notamment plus lire de scénarios.









« C’est devenu impossible et comme j’ai une mémoire photographique, je dois trouver une machine qui non seulement m’apprend mes lignes mais me dit aussi où elles apparaissent sur la page », a-t-elle expliqué.

Répéter avec des amis

Ce n’est pas la première fois que Judi Dench s’exprime sur cette affliction. Elle avait déjà expliqué au Guardian, en 2021, qu’elle demandait à ses amis de l’aider.

« Vous trouvez un moyen d’aller de l’avant et de surmonter les choses que vous trouvez très difficiles. J’ai dû trouver une autre façon d’apprendre des lignes et des choses, en me faisant répéter par de bons amis à moi, encore et encore. Je dois donc apprendre par la répétition », avait-elle partagé.