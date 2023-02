Bonne nouvelle pour les fans de Rihanna ! Après avoir fait sensation lors de la mi-temps du Superbowl, la chanteuse a enfin donné une idée plus précise de la date à laquelle elle souhaite sortir son neuvième album studio, celui que les fans n’en peuvent plus d’attendre. Et ce sera, à l’en croire, dans les mois qui viennent !









« Je veux que ce soit cette année », a-t-elle déclaré lors d’une interview pour le British Vogue du mois de mars 2023.

Son précédent disque, Anti, date de 2016 et les fans sont restés sur leur faim avec son single solo, Lift Me Up, pour la bande originale du film Black Panther : Wakanda Forever en octobre 2022.

L’espoir renaît

Ils devraient donc être rassurés par les propos de leur idole, qui ajoute que « ce serait ridicule si ce n’était pas cette année ». D’autant, précise-t-elle, qu’elle veut « faire de la musique » et « des clips ».

Néanmoins, entre le moment où a été réalisé l’entretien pour Vogue, qui lui consacre un long reportage, et aujourd’hui, il y a eu du changement. Comme le décrit si bien Rihanna elle-même sur Instagram en relayant une photo d’elle et de son premier fils prise par le magazine : « C’est fou que mes deux bébés soient sur la photo alors que maman n’en savait rien ».

Rihanna a dévoilé être enceinte de son second enfant dimanche dernier, lors de son concert de la mi-temps du Superbowl. Cet heureux événement va-t-il remettre en question son envie de sortir son nouvel album cette année ?