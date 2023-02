Le domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, a été perquisitionné dimanche, deux jours après le grave accident de la route qui a impliqué l’humoriste, testé positif à la cocaïne, a indiqué une source proche de l’enquête. Débutée dans la matinée, la perquisition a pris fin dans l’après-midi, selon la même source, confirmant une information du Parisien. Une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés.

Les jours de Pierre Palmade, grièvement blessé, n’étaient plus en danger samedi, selon sa famille. En revanche, aucune information n’était disponible dimanche sur l’état de santé de trois autres personnes grièvement blessées dans l’accident. Un homme d’une quarantaine d’années, sa belle-sœur trentenaire et le fils du conducteur, âgé de six ans, avaient été transportés vendredi soir avec un pronostic vital engagé dans différents hôpitaux de la région parisienne. La femme, enceinte, a perdu son bébé.

Déjà une condamnation pour consommation de drogue

Le procureur de la République de Melun Jean-Michel Bourlès a annoncé samedi que l’humoriste avait été testé positif à la cocaïne. « Les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants (cocaïne) », a-t-il écrit dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. L’accident a eu lieu vendredi vers 19 heures sur la D372, au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne.









Selon les premiers éléments de l’enquête cités par le procureur, le véhicule conduit par Pierre Palmade est venu percuter le véhicule qui circulait en face. Pierre Palmade avait déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour « usage et acquisition de stupéfiants » après avoir été faussement accusé de viol.