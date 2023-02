La semaine dernière, Ashton Kutcher était au côté de Reese Witherspoon sur le tapis rouge de la première de Your Place or Mine, leur nouveau film. Or, l’acteur a paru étonnamment distant, voire gêné durant cet exercice dont il a pourtant l’habitude, au point de soulever quelques interrogations. Les deux stars seraient-elles en froid ?









Eh bien c’est exactement l’effet qu’Ashton Kutcher voulait produire, de peur qu’on pense tout l’inverse ! « Voilà le truc : si j’avais mis mon bras autour de sa taille et que j’avais été plus familier, on aurait dit que j’avais une aventure avec elle », a confié l’acteur lors d’un passage dans le podcast Chicks in the Office. « Si je me tiens à côté d’elle avec les mains dans les poches, alors il n’y a aucune chance qu’il y ait ce type de rumeurs. La seule rumeur qu’on peut lancer, c’est qu’on ne s’apprécie pas. Reese et moi sommes vraiment de bons amis. On est très proches et je n’ai pas à me défendre là-dessus. »

Dur d’oreille

Mais si Ashton Kutcher a semblé avoir un comportement étrange, c’est aussi parce qu’il souffre d’un problème d’oreille. « Je n’entends pas bien d’une oreille. Je n’entends vraiment que de l’autre. Du coup, je ne sais pas qui crie mon nom, mais je sais qu’il y a plein de gens qui crient, “Reese ! Ashton ! Par ici !” », a expliqué la star de The Ranch, qui a ajouté : « Si vous me dites que durant les vingt minutes que dure le shooting, vous ne finissez pas par faire une tête bizarre, c’est que vous êtes meilleur que moi. Et je n’ai aucun problème avec ça. »