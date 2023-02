9 février 2023

Fabrice Luchini trouve ça « très bien » de payer des impôts

Si Fabrice Luchini estime que l’argent n’est pas à « mépriser », cela ne veut pas dire qu’il aimerait en garder plus pour lui quand vient le courrier d’imposition. « Je sais quand je joue au théâtre le soir que deux tiers de tout ce que je produis part en impôts et en taxes. Et comme dirait Laurent Ruquier, c’est très bien ! », a-t-il expliqué à Paris Match.

L’acteur a également dévoilé qu’il payait des impôts « assez substantiels ».

Laurent Ruquier et Hugo Manos ont adopté









La playlist du couronnement de Charles III a de l’humour

Pour vous mettre dans l’ambiance du couronnement de Charles III le 6 mai prochain, le gouvernement de Sa Majesté a dévoilé une playlist. Sur le compte Spotify du Department for Culture, Media and Sport, on découvre ainsi les chansons validées par le monarque, qui, visiblement, ne manque pas d’humour.

En effet, entre les titres convenus, tels que Let’s Dance de David Bowie, Come Together des Beatles ou encore Treat People With Kindness de Harry Styles, on découvre une chanson de Boney M : Daddy Cool. Et elle trône même en deuxième position !

On ne sait pas ce qu’en pense son fils cadet, le prince Harry, qui descend son père et son grand frère depuis plusieurs années dans les médias, mais le paternel, lui, semble garder son flegme. Britannique, bien sûr.