Meghan Markle « a déclaré de manière fausse et malveillante » qu’elle était « enfant unique ». C’est pourquoi Samantha Markle, la demi-sœur de la princesse de Sussex, a porté plainte pour « diffamation et mensonges préjudiciables » en mars 2022.

Mardi, la juge Charlene Edwards Honeywell a rejeté la demande de la duchesse qui souhaitait ne pas faire de déposition. Un témoignage sous serment en préambule d’une affaire judiciaire aux Etats-Unis. Elle et son mari le prince Harry devront donc expliquer si ces propos tenus lors d’une interview en 2021 avec Oprah Winfrey avaient une visée diffamatoire, comme on peut le lire sur CNN.

75.000 dollars de dommages et intérêts demandés

En 2021, Meghan et Harry expliquaient les raisons de leur départ de la famille royale britannique dans une interview accordée à Oprah Winfrey. Pendant cet entretien, la duchesse de Sussex est notamment revenue sur son enfance et son père, expliquant être « enfant unique ».

Comme on peut le lire sur le site anglais Sky news, le dépôt de plainte indique que « la plaignante - qui souffre de sclérose en plaques et est confinée dans un fauteuil roulant - intente cette action en diffamation sur la base de déclarations manifestement fausses et malveillantes faites par sa demi-sœur à un public mondial, devant environ 50 millions de personnes dans 17 pays ». En compensation du préjudice infligé, la plaignante demande 75.000 dollars (environ 70.000 euros) de dommages et intérêts.

Samantha Markle, qui qualifie ces déclarations de « campagne préméditée pour détruire » sa réputation, soutient que sa demi-sœur l’a exposée à « l’humiliation, la honte et la haine à l’échelle mondiale » : « [Meghan] a utilisé les puissantes ressources de l’opération de relations publiques de la famille royale […] pour diffamer et détruire » sa réputation « afin de préserver et de promouvoir le récit mensonger de l’ascension vers la royauté ».









« Le Journal de la sœur de la princesse arrogante »

Précisément 38 « demandes d’admission » viennent accompagner cette plainte et sont destinées à prouver la diffamation. Comme on peut le lire sur le site de la BBC, les avocats de Samantha Markle tentent de justifier l’existence d’une relation familiale notamment par le fait que « [sa] sœur [l'] a régulièrement conduite à l’école à une certaine période de [sa] vie. ».

D’après les échanges avec la Cour, les avocats de la princesse de Sussex ont soutenu que cette procédure est « vague et ambiguë ». Les avocats de Meghan ont déclaré qu' « une déclaration selon laquelle elle a grandi ou n’a pas grandi en tant qu'"enfant unique" ne peut être diffamatoire en droit ».

Dans le récent documentaire Harry & Meghan, cette dernière a tenu à justifier le sens de ces propos, en expliquant notamment qu’elle ne connaissait ni le « deuxième prénom », ni la « date d’anniversaire » de celle qui a écrit en 2021 Le journal de la sœur de la princesse arrogante. De quoi relancer les tensions entre les deux sœurs.