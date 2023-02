7 février 2023

Hailie Jade Mathers, la fille d’Eminem, est fiancée

La fille d’Eminem, Hailie Jade, dira bientôt « oui » à son compagnon ! La jeune femme de 27 ans a en effet révélé sur Instagram avoir accepté la demande en mariage d’Evan McClintock.

« Récapitulatif décontracté du week-end… 2.4.23. Je t’aime @evanmcclintock11 », a-t-elle publié en légende de photos du futur marié lui demandant sa main et de sa bague en diamant.

Le couple se fréquente depuis 2016. Le rappeur, quant à lui, n’a pas encore commenté la nouvelle.

Khloé Kardashian confirme qu’elle est célibataire

Khloé Kardashian est célibataire… pour le moment ! La star a révélé sur Twitter qu’elle se consacrait pour l’instant à ses enfants. Répondant à une abonnée qui lui demandait qui était son « homme » en ce moment, la femme d’affaires a répondu avec sarcasme qu’elle n’avait pas le temps.

« Qui a du temps pour un homme lol… J’ai un bébé de six mois et True et moi sommes maladivement codépendantes l’une de l’autre », a-t-elle dévoilé.