6 février 2023

Lourdes Leon s’est fait virer du défilé Marc Jacobs

Si Lourdes Leon était flamboyante sur le tapis rouge des Grammy Awards, trois jours auparavant, elle s’est vue refuser l’entrée du défilé Marc Jacobs ! Le styliste a marqué son retour après trois ans d’absence de la Fashion Week de New York avec un défilé au Park Avenue Armory dans la Grosse Pomme.

Seulement, pour cet événement mode, la fille de Madonna est arrivée à 18h00, soit précisément l’heure du début de la présentation ! Résultat, la sécurité lui a interdit l’accès. Comme on peut le voir sur certaines vidéos partagées sur TikTok, plusieurs fans ont pourtant crié de la laisser entrer. Peine perdue, et Lourdes Leon a donc fait demi-tour et est repartie dans sa voiture. Comme quoi, même pour la fille de Madonna et égérie occasionnelle du couturier, être ponctuel est non négociable ! Heureusement pour elle, Marc Jacobs a donné deux défilés et Lourdes Leon n’a eu aucun problème pour accéder à celui de 19 heures…





Chrissy Teigen a préféré son bébé aux Grammys

Si John Legend était tout seul sur le tapis rouge des Grammy Awards, c’est parce que son épouse, la top Chrissy Teigen, a préféré rester avec leur bébé ! Pourtant, tout était prévu pour que la maman vienne à la cérémonie de récompense.

« Joyeuse journée des Grammys ! J’ai eu un essayage pour ma robe, j’ai regardé autour de moi et je me suis dit… Qu’est-ce que j’essaye de prouver ici ? Je ne peux pas me lever lol », a-t-elle écrit sur Instagram, en légende d’une photo d’elle tenant son nouveau-né endormi dans les bras. Chrissy Teigen a accouché il y a trois semaines d’une petite Esti, après avoir été victime, deux ans plus tôt, d’une fausse couche à un stade avancé de sa grossesse.