6 février 2023

Taylor Swift n’en revient pas d’avoir gagné un Grammy pour le clip de « All Too Well »

Taylor Swift a écrit et réalisé le clip de All Too Well : The Short Film, et son travail vient d’être récompensé d’un Grammy Award ! Un honneur qui la comble de joie.

« Je ne peux pas mettre de mots sur ce que cela signifie pour moi. Que@RecordingAcad et mes pairs me reconnaissent en tant que réalisatrice et, ce faisant, reconnaissent mon travail pour essayer de récupérer ma musique… Je suis époustouflée », a-t-elle posté sur Twitter.

All Too Well avait à l’origine été écrite sur le quatrième album de la chanteuse, Red, qu’elle a réenregistré en 2021 sous le titre de Red (Taylor’s Version).

Chris Brown est décidément mauvais perdant









Kit Harington et Rose Leslie attendent leur deuxième enfant

Kit Harington et Rose Leslie seront bientôt parents pour la deuxième fois ! Le comédien a annoncé l’heureux événement sur le plateau du Tonight Show With Jimmy Fallon, expliquant être « terrifié ».

« Vous savez, avec le premier bébé, vous marchez sur un nuage et dansez à travers des champs de marguerites pendant neuf mois… Enfin, pour le futur papa en tout cas. Mais cette fois, la confrontation avec la réalité est beaucoup plus courte. On pense pratique très rapidement », a-t-il révélé.

Pour l’heure, leur fils de deux ans ne saisit pas vraiment qu’il va être grand frère. « Nous essayons de le préparer. On lui montre le ventre de Rose et on dit : "Le bébé de maman, le bébé de maman." Et il montre son ventre et dit : "Mon bébé". Je suis sûr que… Ouais, il comprendra bien assez tôt », ajoute-t-il.