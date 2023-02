3 février 2023

Harrison Ford trouve Helen Mirren toujours aussi sexy quarante ans après

Pour Harrison Ford, Helen Mirren est « toujours aussi sexy » qu’après leur première collaboration, il y a plus de quarante ans ! L’acteur était interrogé par Stephen Colbert, lors de son Late Show, sur ce que cela faisait de tourner avec elle dans 1923, le préquel à Yellowstone, après avoir joué ensemble dans The Mosquito Coast en 1986.

« Sexy et toujours sexy, c’est incroyable », a répondu le comédien. Et d’ajouter qu’elle est toujours aussi en forme ! « C’était remarquable de la regarder. Il y a beaucoup d’action physique et elle débarque et fait des choses que vous n’imaginez pas qu’Helen Mirren ferait… Dame Helen Mirren », conclut-il, plein d’admiration.

Ellen DeGeneres et Portia de Rossi renouvellent leurs vœux de mariage









Aya Nakamura réagit au concert de Beyoncé

Aya Nakamura et Beyoncé se produiront le même jour… mais dans deux salles différentes . L’AccorHotels Arena pour l’une et le Stade de France pour l’autre. Un hasard malheureux qui n’a pas du tout été du goût des internautes, qui s’en sont pris à la chanteuse française… qui est sortie de ses gonds ! « Cette PETASSE me prend pour phénomène Raven… me chauffe pas », a répondu Aya Nakamura à une Twittos qui critiquait que les deux dates coïncident, en référence à la série Phénomène Raven, dans laquelle l’héroïne a des visions du futur.

Si elle s’était adressée à Beyoncé dans un tweet espérant que son concert « dure quatre heures » pour qu’elle vienne après son show, Aya Nakamura l’a depuis effacé…