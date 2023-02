2 février 2023

Lily Allen fait une visite guidée de sa maison de ville new-yorkaise

Lily Allen a ouvert les portes de la maison qu’elle partage avec son mari, l’acteur David Harbour, à New York, au magazine Architectural Digest. Pas peu fière de sa déco que d’aucuns trouveraient peut-être un peu chargée, elle a également partagé plusieurs clichés sur son compte Instagram.

Entre le papier peint à fleurs pour la touche bucolique qui se mélangent aux imprimés animaliers et aux couleurs vives, on ne sait plus où donner de la tête. Seule la cuisine, inspirée des cottages de son Angleterre natale, semble échapper à la créativité débordante de la chanteuse.

Kylie Jenner fête les cinq ans de sa fille Stormi





Des lettres personnelles de Lady Diana sont en vente

Pendant son divorce du prince Charles (aujourd’hui devenu roi), Lady Diana a pu trouver du réconfort auprès de Susie et Tarek Kassem. L’amitié entre la défunte princesse de Galles et le couple était également épistolaire et leurs échanges sont aujourd’hui mis aux enchères. Si certains peuvent être choqués par cette démarche, les époux expliquent qu’ils « ne veulent pas que ces lettres reviennent à leurs enfants ou petits-enfants » après leur mort. C’est donc de leur vivant qu’ils décident de s’en séparer afin de donner le fruit de la vente « à des œuvres caritatives qui étaient chères à Diana et Susie ».

Dans ces 32 lettres, qui seront vendues au plus offrant le 16 février par Lay’s Auctioneers, on apprend peu de choses qu’on ne savait déjà sur le divorce du roi d’Angleterre. Lady Diana était dans un grand état de stress et remerciait profusément ses amis de leur soutien pendant sa rupture du père de ses deux enfants, les princes William et Harry.