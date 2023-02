2 février 2023

Helena Bonham Carter préférerait que « The Crown » s’arrête

Pour Helena Bonham Carter, qui a incarné la princesse Margaret dans les saisons 3 et 4 de The Crown, il serait grand temps d’en finir avec les aventures de la couronne. Aux yeux de l’actrice, la série commence à n’avoir plus grand-chose d’historique, et c’est bien le problème.

« Je suis dedans et j’aime les épisodes dans lesquels j’ai joué, mais c’est très différent désormais », a-t-elle déclaré lors d’un entretien accordé au Guardian. « Quand The Crown a débuté, c’était un drame historique, et maintenant ça entre en collision avec le présent. »

C’est l’éclate totale à Megève pour Nabilla









John Legend explique le choix du prénom de sa dernière fille

Chrissy Teigen et John Legend ont accueilli une petite Esti le mois dernier. Un prénom qui a été proposé par la maman, mais qui avait une résonance toute particulière pour le chanteur.

« Il n’y avait aucune intention de rendre hommage à quelqu’un, mais une fois que Chrissy m’a proposé l’idée, je me suis dit "Oh, mon arrière-grand-mère s’appelait Esther" », a-t-il confié à E ! News.

En outre, le second prénom d’Esti est Maxine, ce qui, pour le coup, est une référence à l’une des grands-mères de John Legend.