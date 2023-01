30 janvier 2023

Alan Cumming rend sa médaille de l’Ordre Britannique

Alan Cumming a été fait officier du Most Excellent Order of the British Empire en 2009, mais l’acteur a décidé de rendre sa médaille. La raison ? Il souhaite attirer l’attention sur l’histoire coloniale de l’Empire britannique.

« La mort de la reine et les conversations qui ont suivi sur le rôle de la monarchie et surtout la façon dont l’Empire britannique a profité de la mort de peuples indigènes à travers le monde m’a vraiment ouvert les yeux. Aussi, merci, les lois et l’époque ont changé en Angleterre et aux Etats-Unis, et le bien qu’a pu faire ma médaille pour la cause LGBTQ + en 2009 a moins de puissance que les méfaits auxquels j’ai été associé à cause de la toxicité de l’Empire », a expliqué l’acteur de The Traitors, faisant référence à son combat pour la cause LGBTQ +, raison de sa décoration.

Omar Sy adresse ses condoléances après la mort d’Adama Niane









Shakira semble avoir réagi à l’officialisation du couple de son ex

Quelques instants après la publication d’une photo de Gerard Piqué et de sa compagne, Clara, sur le compte Instagram du sportif, Shakira a elle aussi partagé un post. Et le message est assez clair, puisqu’il fait référence aux paroles de son dernier titre, dans lequel elle chante que le père de ses enfants a « troqué une Ferrari contre une Twingo », le tout avec des jeux de mots sur « Piqué » et « Clara ».

« Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan meregengue », a écrit la musicienne, ce qui peut se traduire par : « Les femmes ne pleurent plus, elles dansent le merengue » (dans sa chanson, « les femmes encaissent »), en légende d’une vidéo d’elle dansant sur son nouveau single, Bzrp Music Sessions, Vol 53, avec le producteur Bizarrap.

Au cas où vous vous demanderiez si Shakira a fini sa vengeance, sachez que son prochain single pourrait sortir, d’après certains médias, le 2 février, soit le jour de son anniversaire, mais aussi celui de… Gerard Piqué. Ne rangez pas le pop-corn.