30 janvier 2023

Michael B. Jordan cherche l’amour sur Raya

Michael B. Jordan s’est séparé de Lori Harvey en juin 2022, et le comédien a révélé sur le plateau du Saturday Night Live qu’il avait rejoint l’application de dating des riches et célèbres Raya.

« Juste après le tournage de Creed III, j’ai vécu ma toute première rupture publique. La plupart des gens après une rupture se disent : "Je vais être en meilleure forme." Mais j’étais déjà en forme pour Creed ! Alors j’ai dû me dire : "OK, je suppose que je vais apprendre une nouvelle langue." Quoi qu’il en soit, estoy en Raya (soit « Je suis sur Raya ») », a-t-il révélé sur le plateau.

Creed III devrait sortir le 1er mars prochain.

Kanye West est sous le coup d’une enquête pour violences









Britney Spears revient sur Instagram avec un message pour ses fans

Britney Spears a marqué son retour sur Instagram par un message adressé à ses fans, et en particulier ceux qui ont fait venir la police chez elle la semaine dernière. Toujours assez mécontente de cette mésaventure, elle leur a une nouvelle fois demandé de la laisser respirer.

« Je suis qui je suis, et j’avance dans la vie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Non, je ne suis pas ce garçon ou cette fille, je suis River Red », explique-t-elle, en référence à son nouveau nom sur Instagram. « J’ai le droit de faire entendre ma voix après avoir perdu mes droits il y a quinze ans, et ça me donne l’opportunité d’avoir du succès. L’opportunité de savoir que j’ai une importance et que, si vous étiez à ma place, vous comprendriez peut-être. […] Je me sens plus jeune, et émerveillée. Mais hélas, je suis très ennuyeuse et je bois du chocolat chaud le soir. J’ai attendu quinze ans pour boire de l’alcool juste pour me rendre compte que je n’aime pas ça ! », poursuit-elle.