26 janvier 2023

Lisa de BLACKPINK est l’artiste de K-pop la plus suivie sur Instagram

C’est un record du Guinness Book qu’a établi Lisa, de BLACKPINK : elle est l’artiste de K-pop la plus suivie sur Instagram, avec 86,3 millions d’abonnés à son compte le 19 janvier. Depuis, le compteur a encore augmenté, passant à 87 millions !

Quant aux quatre autres places du podium, elles sont raflées par ses camarades de scène, Jennie, Jisoo, et Rosé. Le compte Instagram du groupe, quant à lui, cumule 52 millions de fans.

Et ce n’est pas tout ! Lisa a aussi brisé deux autres records en 2022 : elle est la première artiste solo à avoir remporté le trophée du meilleur artiste K-pop au MTV VMA, ainsi qu’aux MTV Europe Music Awards. Une année bien remplie !

Ayem Nour a peur d’être expulsée du Maroc sans son fils









Chimène Badi explique qu’elle mangeait trop gras et trop sucré pour « combler un vide »

Chimène Badi a été accro « au sucre et au gras ». Comme elle l’explique sur les ondes d’Europe 1, elle avait « un vide à combler ». « J’ai été addict au sucre et au gras. C’est aussi parce qu’il y avait un vide à combler », explique-t-elle.

Un vide qui peut s’expliquer notamment par un emploi du temps très chargé après la fin de Popstars. « Je n’avais plus d’existence. Quand j’ai commencé, les six premières années, ça ne s’arrêtait pas. Je ne rigole pas. C’est vraiment six ans où c’était non-stop », confie-t-elle.

Et, forcément, les « haters » peuvent aussi être à blâmer. « Oui, ça marchait, mais il y avait plein de choses à côté qui étaient très difficiles à vivre. Vous savez, quand vous arrivez, que ça pète et que vous êtes partout, eh bien on vous aime, mais on vous déteste aussi. Je ne vais pas vous l’apprendre », explique la chanteuse, qui va désormais mieux.