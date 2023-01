23 janvier 2023

Tori Spelling a dépensé 400 dollars en deux jours sur l’OnlyFans de Denise Richards

Tori Spelling est sans conteste une grande fan de Denise Richards ! La comédienne a en effet révélé sur le plateau de l’émission Jeff Lewis Live, sur SiriusXM, qu’elle avait dépensé « 400 dollars en deux jours » sur le compte OnlyFans de l’actrice.

« Je suis amie avec elle depuis des années. J’étais fascinée par OnlyFans, et je me suis dit qu’il fallait que j’aille voir. Donc j’y suis allée, et évidemment, ça vous montre qu’il faut être abonné. Donc je me suis abonnée sous un faux nom. C’était fascinant, parce que ça disait des choses comme "Hey, on pourrait vous montrer ça sous la douche". C’est mon amie, et je me demandais jusqu’où elle pouvait aller. Ils disent que si on paie plus, on a des retours plus rapides. Donc je disais que je voulais en voir plus. J’ai dépensé 400 dollars en deux jours, je ne pouvais plus m’arrêter », a-t-elle révélé.

Beyoncé fait monter sa fille Blue Ivy sur scène à Dubaï









Kylie Jenner dévoile (enfin) le vrai prénom de son fils

Kylie Jenner et Travis Scott ont enfin trouvé un prénom pour leur fils. Onze mois après sa naissance, c’est donc Aire qui l’a emporté !

La star de la téléréalité a annoncé la nouvelle sur Instagram, en légende de photos d’elle en train de câliner l’enfant. Et pour éviter toute mauvaise prononciation, elle a précisé que le nom se prononce « air », et non « airey ».

Kylie Jenner et Travis Scott avaient annoncé en février 2022 que leur enfant se prénommait Wolf, avant de se rétracter. Ils sont déjà parents d’une petite Stormi, âgée de quatre ans.