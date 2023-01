17 janvier 2023

Selena Gomez a l’air très proche de Drew Taggart des Chainsmokers

Selena Gomez serait-elle en couple avec Drew Taggart, de The Chainsmokers ? Oui, selon une source de Us Weekly, qui affirme à la publication qu’à la suite de la rupture du musicien et d’Eve Jobs, les deux stars « ne tentent pas de masquer leur romance en se cachant dans des clubs privés ».

« C’est casual, ils font profil bas. Ils vont au bowling et voir des films », ajoute cette source, qui révèle en outre que « Selena a du mal à garder ses mains loin de lui ».

Les deux artistes n’ont pour l’instant fait aucun commentaire.

Kevin Spacey a reçu un prix pour sa carrière en Italie









Kendji Girac affirme que la voix de Florent Pagny n’a pas été affectée par son cancer

Florent Pagny se bat contre un cancer de poumon, dont il a annoncé souffrir en 2022, et, pour ses fans, se pose une question cruciale : sa voix a-t-elle été affectée par la maladie ? Non, à en croire Kendji Girac, qui a enregistré Encore, un duo avec le chanteur.

Interrogé à ce sujet par le magazine Nous Deux, l’interprète d’Andalouse affirme que tout va bien !

« Je pense que c’est le premier titre qu’il a fait. On en parlait depuis deux ou trois ans. Pour moi, c’était un rêve… et il a accepté. On a enregistré le titre quand il allait déjà beaucoup mieux. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas chanté et l’on retrouve intacte la puissance de sa voix », a-t-il révélé.

Florent Pagny sera en tournée en France à l’été 2023.