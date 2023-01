L’annonce hier du décès de Lisa Marie Presley, d’une crise cardiaque à l’âge de 54 ans, a choqué le tout Hollywood. D’autant plus que la fille d’Elvis Presley était présente aux Golden Globes mardi, où le film de Baz Luhrmann, Elvis, a été récompensé. C’est d’ailleurs Tom Hanks, qui incarne le Colonel Parker dans ce biopic, qui a été l’un des premiers à saluer sa mémoire.

















Le comédien et sa femme, l’actrice Rita Wilson, ont écrit sur Instagram qu’ils « avaient le cœur brisé », en légende d’une photo d’eux aux côtés de Priscilla Presley, Lisa Marie et sa fille Riley Keough lors d’un événement organisé pour la sortie du film.

« Ce soir, nos cœurs sont brisés suite à la soudaine et choquante disparition de Lisa Marie Presley. Tom et moi avons passé du temps avec la famille Presley durant la tournée de promotion du film. Lisa Marie était si honnête et franche, vulnérable, et anticipait beaucoup pour le film. Elle parlait de son père avec éloquence, de ce que le film signifiait pour elle, que c’était une célébration de son père », ont-ils partagé.

Le choc

« Une mère ne devrait jamais avoir à perdre son enfant. Lisa Marie a perdu son fils Benjamin, Priscilla a perdu sa fille unique. C’est trop. Envoyons de l’amour à cette famille, prions pour leur donner la paix et de la force », ajoute Rita Wilson.

Nicolas Cage, qui a brièvement été marié à Lisa Marie Presley dans les années 2000, est visiblement très ébranlé par « cette nouvelle dévastatrice ». « Lisa avait le meilleur rire que je connaisse. Elle illuminait chaque pièce et j’ai le cœur brisé. Je trouve un peu de réconfort en me disant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin », a-t-il partagé dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter.

John Travolta est également très touché par le décès de Lisa Marie Presley. « Lisa, petite fille, je suis vraiment désolé. Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai. Mon amour et mon cœur vont à Riley, Priscilla, Harper et Finley », a-t-il écrit sur Instagram.

La digne héritière du King

Le monde de la musique est lui aussi en deuil, LeAnn Rimes a tweeté en évoquant le suicide de Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie Presley, en 2020. Pink est elle aussi sous le choc. « Mon cœur est brisé pour toi, ta belle famille et tes enfants. Le monde a perdu une perle rare aujourd’hui. Que ton âme repose en paix, chère amie », a-t-elle partagé sur Instagram.

Billy Corgan, qui a eu la chance de travailler avec Priscilla Presley, a tweeté un message fort. « Il y a le chagrin et puis il y a la tristesse. Ça sera de la tristesse et à un plus haut niveau que je ne pouvais l’imaginer. Veuillez envoyer vos prières pour sa famille et ses enfants en ce moment difficile. Je ne peux vraiment pas trouver les mots pour exprimer à quel point c’est triste. RIP », a-t-il écrit.

Malgré le poids de l’héritage musical de son père, Lisa Marie Presley avait sorti trois albums, To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) et Storm and Grace (2012). Les deux premiers ont atteint le top 10 du Billboard 200.