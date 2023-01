12 janvier 2023

Rachel Zegler reprend un titre de Taylor Swift à la guitare

Rachel Zegler « adore Taylor Swift » et l’a prouvé en reprenant Would’ve, Could’ve, Should’ve, en s’accompagnant à la guitare sèche. La comédienne de West Side Story a partagé sa reprise dans une vidéo sur Twitter dans laquelle on la voit (et entend) interpréter le pont et le refrain.

Une belle prestation qui a été saluée par ses fans… en attendant la réaction de Taylor Swift ?

Le prince Harry admet fact-checker « The Crown »









Zendaya n’en revient toujours pas d’avoir gagné un Golden Globe

Zendaya est toujours soufflée d’avoir remporté un Golden Globe pour son rôle dans Euphoria. La comédienne a remercié ses fans de leur soutien sur Instagram, n’ayant pu se rendre à la cérémonie.

« Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu être là ce soir, mais je voulais juste dire merci aux@goldenglobes pour cet incroyable honneur. À mes collègues nommés, c’est un privilège d’être à vos côtés, je vous admire. Merci à ma famille Euphoria, sans vous, rien de tout cela n’est possible. Enfin, merci du fond de mon cœur à tous ceux qui ont permis à Rue [son personnage] d’entrer dans le leur. Je pense que tout le monde sait à quel point elle compte pour moi, mais le fait qu’elle puisse signifier quelque chose pour quelqu’un d’autre est un cadeau. Je n’ai honnêtement pas de mots alors que je tape ceci, tout ce que je peux dire, c’est merci merci merci », a-t-elle écrit.

La star a déjà remporté deux Primetime Emmy Awards pour le rôle.