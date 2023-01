12 janvier 2023

Chrissy Teigen demande à ses fans des conseils pour s’épiler le maillot pendant la grossesse

Chrissy Teigen a besoin de l’aide de ses fans sur un sujet plutôt délicat : comment s’épiler le maillot pendant la grossesse. La star a posé l’épineuse question sur Twitter ce mercredi, se demandant si cela faisait plus mal… ou beaucoup plus mal !

« C’est plus douloureux de le faire enceinte, mais est-ce que l’épilation à la cire est un peu plus douloureuse, ou beaucoup plus douloureuse ? Je peux supporter un peu plus douloureuse », a-t-elle demandé.

« Mais pourquoi s’embêter ? », s’est interrogé un fan. « J’essaie de rendre service au docteur », lui a alors répondu la star.

Hilary Swank a dû ruser en tournage pour cacher sa grossesse

Hilary Swank était enceinte sur le plateau de tournage d’Alaska Daily, et la star a dû trouver des stratagèmes pour cacher l’heureux événement à ses collègues !

« Durant le premier trimestre, personne ne savait que j’étais enceinte. On travaillait quinze heures par jour, ce n’était pas de la rigolade. Et le premier trimestre, on est si fatiguée, et mon personnage était une joggeuse. Faire une ou deux minutes de course à l’écran prend deux heures de tournage. Ils le veulent de cet angle, de cet angle. On court deux heures. Et je me disais "Oh mon Dieu, je suis enceinte. Je ne peux le dire à personne" », a-t-elle expliqué sur le plateau du Late Show With James Corden.

Et afin d’éviter ces scènes, elle a fait croire aux équipes qu’elle était « une très mauvaise coureuse ». Elle a donc obtenu une doublure !