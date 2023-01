En pleine promotion de La Voie de l’eau, James Cameron confiait ses doutes quant à la pérennité de la franchise. La saga pourrait s’arrêter après le troisième opus si le succès n’était pas au rendez-vous, mettait-il en garde. Mais après un mois dans les salles, le film n’a eu aucun mal à se hisser au premier rang du nombre d’entrées pour la France en 2022. Des résultats qui n’augurent que du bon pour la suite, ou plutôt pour les suites, car le cinéaste est loin d’avoir fait le tour de Pandora !









Tout d’abord, le troisième opus est d’ores et déjà tourné et sa sortie est fixée à décembre 2024. Si le titre n’a pas encore été dévoilé, le cinéaste s’est tout de même laissé aller à confier qu’une nouvelle tribu de Nav’i y fera son apparition. Une tribu plus sombre. « Je veux révéler les Nav’i sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés », a-t-il confié à 20 Minutes, avant d’assurer que le meilleur reste à venir.

Et pourquoi pas faire « Avatar 6 et 7 » ?

Ensuite, Avatar 4 et 5, pour leur part, sont déjà écrits. De plus, certaines scènes que quatrième opus ont été tournées durant le tournage des 2 et 3, et sa sortie pourrait intervenir à Noël 2026. « Tout est posé sur papier, du début à la fin, a assuré James Cameron au Hollywood Reporter il y a quelque temps. Les quatre scripts sont totalement finis. On sait parfaitement où l’on va, et si on a l’opportunité de les tourner, on le fera. »

Mais ce n’est pas tout ! Alors même que James Cameron, aujourd’hui âgé de 68 ans, n’est pas certain d’être encore derrière la caméra pour la suite, cela ne l’empêche pas de rêver à un sixième, voir un septième Avatar ! « Evidemment, je ne serai pas capable de réaliser des films Avatar à l’infini, vu la somme d’énergie que chacun requiert, a-t-il concédé. Je devrais former quelqu’un pour me remplacer, car même en étant aussi malin que possible en tant que metteur en scène, vous ne sauriez pas faire ça. » On dirait bien qu’on n’a pas fini de se balader sur Pandora !